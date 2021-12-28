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Волонтеры Удмуртии помогли МЧС на месте крушения вертолета Ми-2
Происшествия
Волонтеры Удмуртии помогли МЧС на месте крушения вертолета Ми-2
50.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

Ижевск, 28 декабря. Волонтер Михаил Прилуков с товарищами принял участие в поиске рухнувшего в Удмуртии вертолета Ми-2 и оказал помощь сотрудникам МЧС.

Как пояснил Прилуков, о трагедии он узнал в процессе переписки с товарищем в соцсети, созрело желание отправиться на поиски вертолета, в итоге группа волонтеров в составе семи человек, прихватив с собой собаку, на двух УАЗиках отправилась прочесывать лес, сообщает Life.ru.

В процессе поисков волонтеры узнали от сотрудников МЧС, что вертолет уже обнаружен в 80 километрах от Ижевска. После этого добровольцы добрались до места крушения и стали помогать спасателям МЧС. С их помощью был запущен генератор и обеспечен свет.

Ранее ФАН сообщал, что пилот рухнувшего около села Чайковский в 80 километрах от Ижевска вертолета Ми-2 Дамир Гафуров скончался от полученных травм. Второго члена экипажа госпитализировали в ближайшую больницу. В поисках вертолета участвовали сотни сотрудников МЧС и 80 единиц спецтехники.

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вертолет крушение волонтеры
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