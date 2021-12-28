Авиаудар ВВС Израиля в Латакии привел к повреждению гражданской инфраструктуры и пожарам

Латакия, 28 декабря. Удар ВВС Израиля по контейнерной площадке в торговом порту сирийского города Латакия привел к возгоранию на терминале и повреждению жилых домов, здания больницы, магазинов и некоторых туристических объектов. Об этом сообщает государственное информационное агентство SANA.

Израильская авиация выпустила ракеты «воздух-земля» над Средиземным морем, и в 3:21 утра они достигли своей цели. Взрывы, в свою очередь, были слышны в Тартусе, расположенном в 80 километрах от места происшествия.

Вскоре после этого в порт стянулись кареты скорой помощи и пожарные расчеты. При этом о пострадавших не сообщается, а работы по ликвидации возникшего возгорания продолжались до самого утра. Майор пожарной службы Муханнад Джаафар сообщил, что пламя затронуло контейнеры с маслом и запчастями для транспортных средств.

Аналогичный случай имел здесь место 7 декабря: в тот раз ВВС Израиля также атаковали контейнерный терминал, спровоцировав возгорание, а 24 ноября стало известно об авиаударе по инфраструктурным объектам в провинции Хомс. В результате погибли двое мирных жителей, шестеро военнослужащих получили ранения.

Containers attacked by #Israel at Latakia Port continue to burn early Tuesday morning. #Syria pic.twitter.com/Yr3s0eQhUQ — Joe Truzman (@JoeTruzman) December 28, 2021

За прошедшие десятилетия израильская авиация нанесла тысячи ударов по территории Сирии. Как правило, ее целями становятся объекты, связанные с материально-техническим обеспечением ливанского движения «Хезболла». В данном случае речь идет, по всей видимости, о контейнерах с оружием или его элементами.

При этом нередко имеет место сопутствующий ущерб: в результате авиаударов периодически повреждается гражданская инфраструктура, получают ранения и гибнут люди, жертвы отмечаются в том числе среди мирного населения.