Экономист Кучин: повышение ставки ФРС не будет проблемой для российской экономики

Москва, 28 декабря. ФРС США объявила о прогнозе трижды в 2022 году повысить ставку. Это может отрицательно отразиться на экономиках развивающихся стран. Однако Россия станет исключением из такого списка, заявил в интервью агентству «Прайм» начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин.

Негативные последствия, в частности, ждут государства, которые были ориентированы на долларовые заимствования в период политики нулевой процентной ставки. Такими странами являются Турция и Бразилия.

«При этом Россия, имея отрицательный внешний долг, является исключением. Напротив, мы видим потенциал роста отечественных активов на горизонте года. В частности, мы сохраняем позитивный взгляд на крупнейшие российские нефтегазовые компании: "Газпром", "Роснефть" и ЛУКОЙЛ — при этом приоритет газа перед нефтью сохраняется», — отметил эксперт.

Кучин придерживается нейтрально-позитивного взгляда в отношении большинства финансовых компаний. Это же касается и отдельных игроков рынка недвижимости (ПИК и «Самолет»), отрасли цветной металлургии (UC Rusal) и сектора стали («Северсталь» и ММК).

При этом, по мнению финансиста, подходящее для диверсификации инвестиций время может наступить в любой момент.