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Директора цирка Никулина вызвали в прокуратуру из-за жалобы противницы QR-кодов

Общество
Директора цирка Никулина вызвали в прокуратуру из-за жалобы противницы QR-кодов
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал ЗВЕЗДА

Москва, 28 декабря. Посетительница, отказавшаяся предъявлять QR-код в Московском цирке на Цветном бульваре, обратилась в прокуратуру. В ведомство вызвали директора Максима Никулина, который жестко высказался в адрес москвички.

Он назвал женщину, которая была убеждена, что ее права нарушаются, «ковидной дурой». Женщина, несмотря на отказ от прививки против коронавируса, захотела пойти в цирк, куда пускают только с QR-кодом.

«Прокуратура обязана принять заявление. Псих она, не псих — нет такого правила. Они принимают заявление. И нужно ответить на заявление, такая процедура бюрократическая. Иначе им сверху скажут: «Почему вы не реагируете?» Поэтому нужно прийти, написать бумагу-объяснение: почему, отчего, как и что», — объяснил Никулин в разговоре с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что администрация цирка действует в соответствии с приказом столичного мэра о введении обязательного использования QR-кодов на массовых мероприятиях. Директор учреждения подчеркнул, что не выявил никаких нарушений.

Введение QR-кодов в полном объеме по всей России планируется 1 февраля. «Цифровые пропуска» могут понадобиться для похода в непродовольственные магазины, кафе, учреждения культуры и на массовые мероприятия.

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никулин цирк qr-код
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