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Звезда «Чемпиона мира» Хабенский порассуждал о влиянии парапсихологов на людей

Общество
Звезда «Чемпиона мира» Хабенский порассуждал о влиянии парапсихологов на людей
Кадр из фильма «Фея»

Москва, 28 декабря. Народный артист России Константин Хабенский порассуждал на тему экстрасенсорных способностей в кино и театре, а также о влиянии парапсихологов на людей.

Хабенский сыграл одну из главных ролей в фильме «Чемпион мира» Алексея Сидорова. Лента рассказывает о легендарном шахматном поединке между 27-летним Анатолием Карповым и 47-летним Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР. Шахматисты в рамках подготовки к встрече прибегали к помощи парапсихологов и йогов. Этот эпизод вошел в картину Сидорова.

Хабенский допустил, что нахождение парапсихологов в зале во время игры могло повлиять на шахматистов. Он объяснил это высоким уровнем напряжения.

«Там может сидеть хоть парапсихолог, хоть простой человек, но ты находишься на таком пике напряжения, что веришь, будто он тебе мешает играть. Поэтому мы можем и к стулу претензии предъявлять, считая, что его зеленая обивка сбивает нас с мысли», — объяснил художественный руководитель МХТ имени Чехова в интервью изданию «Лента.ру».

Он добавил, что подобная ситуация может случиться в театре. По его словам, если у артиста что-то не получается, то он ввиду своей слабости начинает валить все на зрителя, который забыл выключить телефон.

Премьерный показ фильма «Чемпион мира» с Иваном Янковским и Константином Хабенским в главных ролях состоялся в Москве 22 декабря. Мероприятие проходило в кинотеатре «Октябрь».

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хабенский чемпион мира парапсихология
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