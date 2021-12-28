МИД РФ: Москва рассчитывает обсудить с Вашингтоном гарантии безопасности

Москва, 28 декабря. Москва изложила свои предложения касательно предстоящих переговоров с американской стороной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Россия рассчитывает обсудить положения предложений по гарантиям безопасности. Однако в Белом доме пока рассуждают о неких абстрактных понятиях.

«Сейчас видим ссылки на неназванных представителей администрации США о том, что предполагают они обсуждение и Украины, и контроля над вооружениями. Что такое контроль над вооружениями? Это некая абстракция», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Стоит отметить, что переговоры в формате Россия — США запланированы на 10 января. А уже 12 января пройдут консультации между Москвой и Североатлантическим альянсом, сообщила Национальная служба новостей.