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Злодеев признан лучшим хоккеистом сборной России в матче МЧМ со Швейцарией

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 09:44
Спорт
Злодеев признан лучшим хоккеистом сборной России в матче МЧМ со Швейцарией
pixabay.com  /  PD

Ред-Дир, 28 декабря. Дмитрий Злодеев стал лучшим игроком матча молодежной сборной России во втором матче на чемпионате мира в Канаде.

Сборная России по хоккею 28 декабря одержала первую победу на молодежном чемпионате мира в Канаде, переиграв Швейцарию. Матч на стадионе «Вестернер Парк Центриум» завершился со счетом 4:2 в пользу команды Сергея Зубова.

Лучшим игроком сборной России в прошедшей встрече был признан форвард Дмитрий Злодеев. Нападающий стал автором второй заброшенной шайбы, забитой на 16-й минуте встречи. Лучшим игроком швейцарской национальной команды стал голкипер Кевин Паше. Вратарь сумел отразить 28 бросков по своим воротам. В следующем матче МЧМ-2021 сборная России сыграет со Словакией. Игра состоится 30 декабря.

Ранее французский нападающий Килиан Мбаппе был признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer. Церемония вручения премии проходила в ОАЭ.

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Все новости / Спорт / Злодеев признан лучшим хоккеистом сборной России в матче МЧМ со Швейцарией
россия швейцария мчм-2021 игрок матча злодеев
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