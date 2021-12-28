Злодеев признан лучшим хоккеистом сборной России в матче МЧМ со Швейцарией

Ред-Дир, 28 декабря. Дмитрий Злодеев стал лучшим игроком матча молодежной сборной России во втором матче на чемпионате мира в Канаде.

Сборная России по хоккею 28 декабря одержала первую победу на молодежном чемпионате мира в Канаде, переиграв Швейцарию. Матч на стадионе «Вестернер Парк Центриум» завершился со счетом 4:2 в пользу команды Сергея Зубова.

Лучшим игроком сборной России в прошедшей встрече был признан форвард Дмитрий Злодеев. Нападающий стал автором второй заброшенной шайбы, забитой на 16-й минуте встречи. Лучшим игроком швейцарской национальной команды стал голкипер Кевин Паше. Вратарь сумел отразить 28 бросков по своим воротам. В следующем матче МЧМ-2021 сборная России сыграет со Словакией. Игра состоится 30 декабря.

Ранее французский нападающий Килиан Мбаппе был признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer. Церемония вручения премии проходила в ОАЭ.