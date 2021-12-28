МИД РФ: Москва должна быть готова к любым «неадекватным» шагам Вашингтона

Москва, 28 декабря. Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский прокомментировал возможность новых антироссийских санкций.

По его словам, поведение американских партнеров в этом отношении крайне непредсказуемо.

«В результате мы должны быть всегда готовыми к любым всплескам "неадекватности" и полагаться в основном только на собственные силы и возможности», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Вместе с тем дипломат добавил, что все ограничения США идут вразрез с положениями международного права и принципами свободной торговли.

Стоит отметить, что между Россией и Соединенными Штатами запланирован очередной раунд переговоров на 10 января. А уже 12 января российские представители обсудят актуальные вопросы с коллегами из НАТО, сообщила Национальная служба новостей.