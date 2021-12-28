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Вратарь «Спартака» Селихов вспомнил, как ему сломали нос в «Орле» из-за перехода в «Амкар»

Спорт
Вратарь «Спартака» Селихов вспомнил, как ему сломали нос в «Орле» из-за перехода в «Амкар»
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander

Москва, 28 декабря. Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, как получил перелом носа из-за желания перейти в пермский «Амкар».

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов стал гостем нового выпуска YouTube-шоу «КраСава». Голкипер красно-белых рассказал блогеру Евгению Савину, что в 2013 году заместитель генерального директора клуба «Орел» сломал ему нос из-за желания футболиста перейти в «Амкар».

«Там была такая ситуация: я собирал все печати, подписи, пришел, что-то не дописано было. Спросил ручку, он сказал: «Иди купи ручку». Я сказал: «Зачем этот цирк устраивать, дайте я спокойно уйду из этого клуба». Он как бы просто подошел и ударил», — отметил вратарь «Спартака».

Селихов провел за «Амкар» 44 матча, в которых пропустил 40 голов. Из пермского клуба вратарь перешел в московский «Спартак», заключив со столичным клубом контракт на 4,5 года.

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский исключил переход Артема Дзюбы в казанский «Рубин». По мнению изветного болельщика «Зенита», форвард останется в петербургском клубе.

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футбол амкар орел селихов перелом носа
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