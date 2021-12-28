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Обновленный закон защитит обанкротившихся пенсионеров от удержаний средств из госвыплат

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 09:41
Экономика
Обновленный закон защитит обанкротившихся пенсионеров от удержаний средств из госвыплат
Федеральное агентство новостей

, 28 декабря. Новые нормы в отношении пенсионеров вступят в силу в 2022 году. Об это сообщает «ФедералПресс», ссылаясь на слова адвоката Ольги Сулим.

Юрист объяснила, что пенсионеры стали все чаще брать кредиты, однако не всегда имеют возможность расплатиться по ним. Обновленное законодательство будет предусматривать дополнительную социальную защиту для них.

«В наcтоящее время по судебным листам могут производиться удержания из пенсии. После принятия новых правил практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом», — сказала она.

Государственные меры поддержки уволившихся пенсионеров ранее вызвали непреднамеренный экономический эффект. Граждане стали временно увольняться с работы ради получения выплат.

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