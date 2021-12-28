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Политолог Золотарев напомнил Зеленскому о недолгом правлении его предшественников

Политика
Политолог Золотарев напомнил Зеленскому о недолгом правлении его предшественников
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 28 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский хочет идти на второй срок. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Эксперт прокомментировал желание Зеленского идти на второй президентский срок. Золотарев в интервью изданию «Украина.ру» уточнил, что глава государства еще не принял такое решение. Предыдущие президенты не задерживались надолго, добавил политолог.

«Зеленскому надо думать именно об этом. Он оказался в такой ситуации, когда он вынужден воевать со всеми, а воевать со всеми невозможно», — сказал аналитик.

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» ранее обвинила Зеленского в госизмене, информирует НСН. Депутаты обратились с соответствующим заявлением в органы.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее указал на безбашенные поступки Зеленского. Дипломат полагает, что президент Украины может совершить какую-то глупость, которая разожжет никому не нужный конфликт.

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украина зеленский золотарев
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