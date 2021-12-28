Американская валюта подешевела на старте торгов Мосбиржи

Москва, 28 декабря. Курс доллара снизился в начале торговой сессии Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

На старте дневной сессии 28 декабря курс доллара снизился до отметки 73,4 рубля, потеряв 3,25 копейки. Укреплению российской валюты способствовали два фактора — ослабление геополитических рисков и пик налоговых платежей. В то же время курс евро вырос на 3,25 копейки и составил 83,2 рубля.

Официальный курс евро, установленный ЦБ на завтра, вырос на 0,63 копейки, составив 82,94 рубля, Официальный курс американской валюты поднялся на 4,43 копейки, достигнув 73,23 рубля.

Москва и партнеры продолжают работу над тем, чтобы снизить долю американской национальной валюты при международных сделках. Об этом рассказал глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.