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Президент Молдавии Санду: эскалация на украинской границе может затронуть Кишинев

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 09:34
Политика
Президент Молдавии Санду: эскалация на украинской границе может затронуть Кишинев
wikipedia.org  /  European People's Party / CC BY 2.0

Кишинев, 28 декабря. Обострение обстановки между Москвой, Киевом и Западом может причинить вред Молдавии. Соответствующее заявление сделала молдавский лидер Майя Санду.

По словам президента, ситуация не из легких. Санду подчеркнула, что в нее вовлечены основные силы и организации, пытающиеся найти мирное решение проблемы. Она надеется на то, что обстановка между Россией, Западом и Украиной не обострится еще сильнее.

«Мы тоже собираем информацию, проводим анализы, обсуждаем ситуацию с партнерами. Если начнутся военные действия, то это нас затронет, и будет сложная ситуация для всех в регионе», — высказалась президент Молдавии.

Москва не раз опровергала обвинения западных стран в «агрессии», заявляя, что перемещение войск внутри страны не угрожает другим государствам, а подобные нападки нужны для того, чтобы разместить больше военных Североатлантического альянса рядом с российской границей.

Национальная служба новостей писала, что напряжение между Россией и Украиной снизилось, а «большая война» невозможна. Таким мнением поделился бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

Ранее сообщалось, что РФ и Соединенные Штаты обсудят контроль над вооружением и обстановку на Украине 10 января. Об этом рассказал источник в Белом доме.

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украина россия запад молдавия Санду
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