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Рябков: Россия хочет получить гарантии присутствия военных НАТО на переговорах с Альянсом

Политика
Рябков: Россия хочет получить гарантии присутствия военных НАТО на переговорах с Альянсом
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 28 декабря. России крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации военно-политического блока на переговорах по гарантиям безопасности будут военные представители.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, на переговорах от России будут также присутствовать представители российского оборонного ведомства.

«Для нас крайне важно получить подтверждение со стороны НАТО, что в составе их делегаций на мероприятии 12 января в Брюсселе будут высокопоставленные военные», — сообщил Рябков.

Дипломат напомнил, что недавно в Минобороны РФ прошел брифинг для военных атташе стран НАТО, где им было указано на тревожные моменты, которые Россия наблюдает в поведении западных стран.

Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что кризис на Украине возник из-за вмешательства Североатлантического альянса во внутренние дела страны. В Кремле подчеркивали, что не могут помешать Киеву вступить в блок, но Россия будет минимизировать последствия от такого расширения Альянса, передает Infox.

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