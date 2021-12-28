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Сахалинского экс-мэра судили за получение взятки
Происшествия
Сахалинского экс-мэра судили за получение взятки
pixabay.com  / 

Южно-Сахалинск, 28 декабря. В прокуратуре Сахалинской области прокомментировали приговор суда в отношении бывшего мэра Макаровского района Сахалинской области.

По данным прокуратуры региона, занимая пост мэра, обвиняемый получил взятку в размере 1,6 миллиона рублей. Судья признал его виновным по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Ему был вынесен приговор в виде штрафа в размере восьмикратной суммы взятки (12,8 миллиона рублей) и лишения свободы сроком на шесть лет, сообщает AmurInfo.

Уточняется, что с учетом плохого состояния здоровья осужденного, реальный срок ему заменили на условный. При этом его лишили права занимать руководящие должности в органах власти сроком на восемь лет.

Ранее ФАН сообщал о решении Якутского городского суда обязать бывшего директора местного аэропорта перечислить в бюджет России 3,6 миллиона рублей, «заработанные» им на взятках. Осужденный в течение двух лет заключал сделки с определенными лицами и получал за это деньги.

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