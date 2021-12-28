Жители Пензенской области жалуются на сбои в работе портала госуслуг

Пенза, 28 декабря. Сайт «Госуслуги» на территории Пензенской области временно недоступен. Технические специалисты уже занимаются устранением неполадок в работе портала.

Ранее в средствах массовой информации появилась информация, что исходный код портала был «слит» в Сеть. Однако позже представители Минцифры опровергли сообщения.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России недавно сообщило о планах внедрить систему двухфакторной идентификации на «Госуслугах». Ведомство считает, что инициатива повысит безопасность использования ресурса. Согласно проекту, для входа в аккаунт, пользователю будет направлено SMS-сообщение с кодом верификации.