Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 09:46
09:45
Происшествия
Двухэтажное здание рынка загорелось на юго-востоке Краснодара
09:44
Политика
МИД РФ: Москва рассчитывает обсудить с Вашингтоном гарантии безопасности
09:44
Спорт
Злодеев признан лучшим хоккеистом сборной России в матче МЧМ со Швейцарией
09:43
Политика
МИД РФ: Москва должна быть готова к любым «неадекватным» шагам Вашингтона
09:42
Спорт
Вратарь «Спартака» Селихов вспомнил, как ему сломали нос в «Орле» из-за перехода в «Амкар»
09:42
Происшествия
Семь человек пострадали в аварии на трассе под Саратовом
09:41
Экономика
Деловой климат в России — итоги 2021 года и прогнозы на 2022-й
09:41
Экономика
Обновленный закон защитит обанкротившихся пенсионеров от удержаний средств из госвыплат
09:40
Общество
Врач Ислами предупредил, что горячий чай может спровоцировать рак
09:37
Происшествия
Уголовное дело возбудили после аварийной посадки вертолета в Удмуртии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жители Пензенской области жалуются на сбои в работе портала госуслуг

Общество
Жители Пензенской области жалуются на сбои в работе портала госуслуг
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Пенза, 28 декабря. Сайт «Госуслуги» на территории Пензенской области временно недоступен. Технические специалисты уже занимаются устранением неполадок в работе портала.

Ранее в средствах массовой информации появилась информация, что исходный код портала был «слит» в Сеть. Однако позже представители Минцифры опровергли сообщения.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России недавно сообщило о планах внедрить систему двухфакторной идентификации на «Госуслугах». Ведомство считает, что инициатива повысит безопасность использования ресурса. Согласно проекту, для входа в аккаунт, пользователю будет направлено SMS-сообщение с кодом верификации.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Жители Пензенской области жалуются на сбои в работе портала госуслуг
госуслуги сбой сайт
Комментировать