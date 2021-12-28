Вратарь «Спартака» Селихов озвучил пятерку лучших тренеров клуба

Москва, 28 декабря. Голкипер «Спартака» Александр Селихов назвал пятерку лучших тренеров красно-белых, которые работали при нем. Лидером рейтинга стал итальянский специалист Массимо Каррера.

Недавно «Спартак» сменил главного тренера. Новым наставником стал итальянец Паоло Ваноли, у которого в карьере еще не было опыта работы на позиции главного тренера. Селихов высказался, кого считает лучшим наставником, работавшим при нем.

«Каррера, (Доменико — Прим. ФАН) Тедеско, Руй Витория», — заявил футболист шоу на YouTube-канале «Красава».

Ведущий поинтересовался по поводу Олега Кононова, который возглавлял красно-белых с 2018 по 2019 годы. Селихов указал, что россиянин занимает четвертую позицию, а пятое место он отдал Раулю Рианчо, работавшему пару месяцев на должности и.о. главного тренера.

Он констатировал, что красно-белые готовы бороться в Российской премьер-лиге за попадание в еврокубки на следующий сезон. На данный момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице.