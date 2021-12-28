Москва, 28 декабря. Россия смогла получить больше доходов от транзита газа из-за интриг Европы против компании «Газпром». Такое мнение выразил экономист Михаил Хазин.

Брюссель уже давно начал строить интриги против «Газпрома», чтобы лишить компанию прибыли от распределения голубого топлива внутри ЕС. Европейский парламент даже внес изменения в законодательную базу в сфере энергетики, исходя из которого газ необходимо распродавать при пересечении границы Евросоюза, передает «Экономика сегодня».

«Теперь картина следующая: тот газ, который они купили у "Газпрома" давно и дешево, они перепродают внутри ЕС с колоссальной наценкой. Грубо говоря, он стоил 300 евро, а продают они его за 2000. К "Газпрому" это не имеет никакого отношения», – сказал Хазин.

Европарламент также запретил государственной корпорации иметь в распоряжении голубое топливо внутри сообщества. Однако план действий политиков ЕС потерпел фиаско. «Газпром» на фоне энергетического кризиса смог получить дополнительные средства, а рядовые европейцы вынуждены замерзать в своих домах.

Недавно стало известно, что стоимость природного газа вновь рекордно выросла. Первый раз с октября этого года ценник на энергоноситель поднимается выше отметки в 1300 долларов за тысячу кубических метров.