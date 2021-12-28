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Баранец объяснил панику США после уничтожения Россией цели в космосе

Армия
Баранец объяснил панику США после уничтожения Россией цели в космосе
mil.ru  /  Минобороны РФ

Москва, 28 декабря. Космос превращается в эффективный инструмент для ведения войны. Поэтому США испугались, когда Россия испытала ракету, способную сбивать спутники в космическом пространстве, объяснил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ракетный комплекс «Нудоль» успешно поразил недействующий советский спутник «Целина-Д», находившийся на высоте 480 км от поверхности Земли, еще 15 ноября. Однако на Западе все еще обеспокоены испытаниями. Дело в том, что Россия тем самым показала свои возможности сдерживания противника в космосе, в этом компоненте оставив далеко позади страны Запада, рассказал специалист в беседе с «Народными новостями».

«Тот, кто будет лучше владеть космосом, у того будет короче путь к победе. Ракеты наводятся на цель с помощью спутников. Спутники видят, что творится в космосе, фиксируют запуски ракет», — пояснил собеседник издания.

Подобное орудие одним из первых испытал Китай около десяти лет назад. Уже тогда США оказались поражены этим фактом, потому что выяснилось — спутники стали одним из важнейших элементов в современной войне. Сейчас всему миру окончательно стало ясно, что создание особого вооружения, способного действовать в космосе, является ключевым и принципиальным моментом современной войны, заключил Баранец.

Испытания нового российского противоспутникового оружия вызывают беспокойство США, заявил ранее глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин. Такие меры, по словам министра, «не помогают безопасности».

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сша космос ракета
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