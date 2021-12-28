МЧС закрыло крупный ТРЦ в Иркутске из-за грубых нарушений пожарной безопасности

Иркутск, 28 декабря. Сотрудники МЧС приняли решение закрыть один из крупных торгово-развлекательных центров в Иркутске. Причиной стали грубые нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщили в Госпожнадзоре.

Несоблюдение противопожарных требований было выявлено в ходе плановой проверки ведомства. Всего инспекторы зафиксировали 30 случаев невыполнения регламента.

«Повторное совершение правонарушения, связанного с содержанием систем противопожарной защиты, путей эвакуации и эвакуационных выходов, неустранение ранее выданного предписания органов государственного пожарного надзора, вновь выявленные нарушения требований пожарной безопасности», — сообщили в ведомстве.

Ранее суд в Кемерово провел очередное заседание по поводу трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня». Коллегия признала экс-главу управления Госстройнадзора Танзилу Комкову виновной и приговорила к тюремному заключению в колонии общего режима сроком на 18 лет.