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Замглавы Минприроды Аноприенко поручил привлечь казаков на госслужбу для охраны природы

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 08:48
Общество
Замглавы Минприроды Аноприенко поручил привлечь казаков на госслужбу для охраны природы
пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю  /  пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

Москва, 28 декабря. Полномочия казаков в России могут расшириться. Их новыми обязанностями может стать охрана леса и природы. С такой инициативой выступил замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.

По данным газеты «Коммерсантъ», чиновник распорядился подведомственным федеральным службам, агентствам и госучреждениям организовать все условия, необходимые для принятия реестровых казачьих обществ на соответствующие должности. В их обязанности войдет обеспечение экологической безопасности, а также охрана природы.

По предварительной информации, казачьи отряды, в основном, будут принимать участие в рейдах и при режимах ЧС. Минприроды подтвердил, что инициатива существует, и сейчас она детально прорабатывается.

Недавно на хакатоне WildHack, который организован Кроноцким заповедником, разработали цифровой способ сохранения природного богатства Камчатского края. Участники для решения поставленных задач использовали искусственный интеллект.

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казаки минприроды охрана природы сергей аноприенко
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