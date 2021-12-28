Замглавы Минприроды Аноприенко поручил привлечь казаков на госслужбу для охраны природы

Москва, 28 декабря. Полномочия казаков в России могут расшириться. Их новыми обязанностями может стать охрана леса и природы. С такой инициативой выступил замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.

По данным газеты «Коммерсантъ», чиновник распорядился подведомственным федеральным службам, агентствам и госучреждениям организовать все условия, необходимые для принятия реестровых казачьих обществ на соответствующие должности. В их обязанности войдет обеспечение экологической безопасности, а также охрана природы.

По предварительной информации, казачьи отряды, в основном, будут принимать участие в рейдах и при режимах ЧС. Минприроды подтвердил, что инициатива существует, и сейчас она детально прорабатывается.

Недавно на хакатоне WildHack, который организован Кроноцким заповедником, разработали цифровой способ сохранения природного богатства Камчатского края. Участники для решения поставленных задач использовали искусственный интеллект.