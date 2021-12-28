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Отец девятилетней студентки раскритиковал предложение приостановить учебу дочери в МГУ

Общество
Отец девятилетней студентки раскритиковал предложение приостановить учебу дочери в МГУ
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Москва, 28 декабря. Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Евгений Тепляков раскритиковал предложение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александра Асмолова приостановить обучение девочки в вузе.

Он счел слова Асмолова «призывом не учить детей». Мужчина с уверенностью заявил, что права семьи и детей будут защищаться всеми законными способами. Он добавил, что намерен и дальше контролировать процесс обучения дочери-вундеркинда.

«Есть федеральный закон об образовании, то, что мы просим, требование индивидуального плана обучения — абсолютно законно», — указал Тепляков в интервью изданию «Московский комсомолец».

Неделю назад Тепляков напал на заместителя деканата факультета психологии МГУ после экзамена дочери. Он убежден, что его девятилетнюю дочь удерживали на экзамене насильно.

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скандал мгу тепляков
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