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Политолог Лазарев отметил рост уровня жизни украинской элиты на фоне бедности населения

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 08:40
Политика
Политолог Лазарев отметил рост уровня жизни украинской элиты на фоне бедности населения
Федеральное агентство новостей

Киев, 28 декабря. Киевские власти регулярно делают громогласные обещания, связанные с ростом уровня жизни в стране. Однако реальное положение дел в стране оставляет желать лучшего. Об этом рассказал политолог Александр Лазарев.

Эксперт особо отметил, что в подобной ситуации обращать внимание в первую очередь надо не на количество обещаний, а на их реализацию. Безусловно, уровень жизни на Украине вырос, но лишь у отдельной части населения, которая как раз и является властью, передает слова эксперта телеканал «Наш».

В качестве примера Лазарев привел недавнюю индексацию пенсий, которая, по его словам, выглядит просто смешно. Тогда власти повысили выплаты пожилым людям на 7 гривен, посчитав это адекватной мерой.

«Может, лучше вообще ничего не делать? Государство очень криворуко подходит, вот так руки растут«, — подытожил Лазарев.

Недавно политический эксперт Александр Гончаров заявил, что у киевских властей отсутствуют фундаментальные планы по борьбе с нищетой населения. По его словам, за чертой бедности находится уже 60% украинских граждан, и это число продолжает расти.

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украина бедность нищета александр лазарев
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