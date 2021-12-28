Политолог Лазарев отметил рост уровня жизни украинской элиты на фоне бедности населения

Киев, 28 декабря. Киевские власти регулярно делают громогласные обещания, связанные с ростом уровня жизни в стране. Однако реальное положение дел в стране оставляет желать лучшего. Об этом рассказал политолог Александр Лазарев.

Эксперт особо отметил, что в подобной ситуации обращать внимание в первую очередь надо не на количество обещаний, а на их реализацию. Безусловно, уровень жизни на Украине вырос, но лишь у отдельной части населения, которая как раз и является властью, передает слова эксперта телеканал «Наш».

В качестве примера Лазарев привел недавнюю индексацию пенсий, которая, по его словам, выглядит просто смешно. Тогда власти повысили выплаты пожилым людям на 7 гривен, посчитав это адекватной мерой.

«Может, лучше вообще ничего не делать? Государство очень криворуко подходит, вот так руки растут«, — подытожил Лазарев.

Недавно политический эксперт Александр Гончаров заявил, что у киевских властей отсутствуют фундаментальные планы по борьбе с нищетой населения. По его словам, за чертой бедности находится уже 60% украинских граждан, и это число продолжает расти.