Спасатели достали тело машиниста со дна реки в Ямальском районе

Родничек, 28 декабря. Машинист экскаватора утонул в Ямальском районе ЯНАО. Спасатели подняли со дна реки тело мужчины 1970 года рождения без признаков жизни.

Инцидент произошел 24 декабря. Тогда экскаватор пошел ко дну вместе с машинистом. Транспортное средство достали, однако водителя внутри не оказалось.

Водолазы в течение трех дней проводили поисково-спасательную операцию, которую на время пришлось приостанавливать из-за неблагоприятных погодных условий: на регион обрушилась сильна метель и морозы. Теперь обстоятельства и причины происшествия будут выяснять следователи и криминалисты, передает «Ямал-медиа».

Некоторое время назад в населенном пункте Родничок в Саратовской области спасатели извлекли из воды тело человека. Мужчина провалился под лед во время рыбалки. При первичном осмотре тела признаков насильственной смерти обнаружено не было.