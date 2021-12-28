Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 09:45
09:45
Происшествия
Двухэтажное здание рынка загорелось на юго-востоке Краснодара
09:44
Политика
МИД РФ: Москва рассчитывает обсудить с Вашингтоном гарантии безопасности
09:44
Спорт
Злодеев признан лучшим хоккеистом сборной России в матче МЧМ со Швейцарией
09:43
Политика
МИД РФ: Москва должна быть готова к любым «неадекватным» шагам Вашингтона
09:42
Спорт
Вратарь «Спартака» Селихов вспомнил, как ему сломали нос в «Орле» из-за перехода в «Амкар»
09:42
Происшествия
Семь человек пострадали в аварии на трассе под Саратовом
09:41
Экономика
Деловой климат в России — итоги 2021 года и прогнозы на 2022-й
09:41
Экономика
Обновленный закон защитит обанкротившихся пенсионеров от удержаний средств из госвыплат
09:40
Общество
Врач Ислами предупредил, что горячий чай может спровоцировать рак
09:37
Происшествия
Уголовное дело возбудили после аварийной посадки вертолета в Удмуртии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Спасатели достали тело машиниста со дна реки в Ямальском районе

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 08:56
Происшествия
Спасатели достали тело машиниста со дна реки в Ямальском районе
vk.com  /  Аварийно-спасательная служба ЛО

Родничек, 28 декабря. Машинист экскаватора утонул в Ямальском районе ЯНАО. Спасатели подняли со дна реки тело мужчины 1970 года рождения без признаков жизни.

Инцидент произошел 24 декабря. Тогда экскаватор пошел ко дну вместе с машинистом. Транспортное средство достали, однако водителя внутри не оказалось.

Водолазы в течение трех дней проводили поисково-спасательную операцию, которую на время пришлось приостанавливать из-за неблагоприятных погодных условий: на регион обрушилась сильна метель и морозы. Теперь обстоятельства и причины происшествия будут выяснять следователи и криминалисты, передает «Ямал-медиа».

Некоторое время назад в населенном пункте Родничок в Саратовской области спасатели извлекли из воды тело человека. Мужчина провалился под лед во время рыбалки. При первичном осмотре тела признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Спасатели достали тело машиниста со дна реки в Ямальском районе
утопленник водолазы экскаватор ямальский район
Комментировать