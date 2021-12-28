Российский автомат АК-19 под патрон НАТО уже закупили несколько стран

Москва, 28 декабря. Несколько государств уже заключили с Россией контракт на поставку новых АК-19 под патрон НАТО 5,56 на 45 миллиметров. Об этом рассказала представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.

Стрелковое оружие было представлено публике в рамках выставки IDEX-2021, которая прошла в Абу-Даби. Автомат, классифицированный под боеприпасы НАТО, был создан на базе АК-12, передает РИА Новости.

«К этому изделию проявлен большой интерес. Кроме того, в 2021 году уже заключены первые контракты на экспортные поставки АК-19», — сообщила Решетникова.

Ранее пресс-секретарь ФСВТС сообщила, что разработанная в России система эшелонированной противовоздушной обороны заинтересовала иностранных заказчиков. Ее структура состоит из группы зенитных орудийных комплексов различной дальности под единым управлением.