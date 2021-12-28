Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 09:45
09:45
Происшествия
Двухэтажное здание рынка загорелось на юго-востоке Краснодара
09:44
Политика
МИД РФ: Москва рассчитывает обсудить с Вашингтоном гарантии безопасности
09:44
Спорт
Злодеев признан лучшим хоккеистом сборной России в матче МЧМ со Швейцарией
09:43
Политика
МИД РФ: Москва должна быть готова к любым «неадекватным» шагам Вашингтона
09:42
Спорт
Вратарь «Спартака» Селихов вспомнил, как ему сломали нос в «Орле» из-за перехода в «Амкар»
09:42
Происшествия
Семь человек пострадали в аварии на трассе под Саратовом
09:41
Экономика
Деловой климат в России — итоги 2021 года и прогнозы на 2022-й
09:41
Экономика
Обновленный закон защитит обанкротившихся пенсионеров от удержаний средств из госвыплат
09:40
Общество
Врач Ислами предупредил, что горячий чай может спровоцировать рак
09:37
Происшествия
Уголовное дело возбудили после аварийной посадки вертолета в Удмуртии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российский автомат АК-19 под патрон НАТО уже закупили несколько стран

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 08:31
Армия
Российский автомат АК-19 под патрон НАТО уже закупили несколько стран
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 28 декабря. Несколько государств уже заключили с Россией контракт на поставку новых АК-19 под патрон НАТО 5,56 на 45 миллиметров. Об этом рассказала представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.

Стрелковое оружие было представлено публике в рамках выставки IDEX-2021, которая прошла в Абу-Даби. Автомат, классифицированный под боеприпасы НАТО, был создан на базе АК-12, передает РИА Новости.

«К этому изделию проявлен большой интерес. Кроме того, в 2021 году уже заключены первые контракты на экспортные поставки АК-19», — сообщила Решетникова.

Ранее пресс-секретарь ФСВТС сообщила, что разработанная в России система эшелонированной противовоздушной обороны заинтересовала иностранных заказчиков. Ее структура состоит из группы зенитных орудийных комплексов различной дальности под единым управлением.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Российский автомат АК-19 под патрон НАТО уже закупили несколько стран
ак-12 ак-19 5,56х45
Комментировать