Жертвам аварии на «Листвяжной» воздвигнут памятник в Кузбассе

Белово, 28 декабря. Монумент 46 горнякам и пятерым спасателям, которые погибли в ходе ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, будет установлен на территории Кузбасса. Его расположение определят в соответствии с волей родных жертв.

Соответствующее заявление на первом заседании регионального Совета по промышленной безопасности и охране труда сделал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Глава Кузбасса подчеркнул, что семьям погибших и далее будут оказывать всю необходимую поддержку. Детей погибших также будут сопровождать на всех этапах получения образования.

«Мы будем ставить памятник погибшим на шахте "Листвяжная". Я встретился со всеми родственниками погибших, со многими не по одному разу. Назначил следующую встречу на 11 января, там мы будем обсуждать этот памятник», — заявил Цивилев.

Родственники жертв аварии ранее получили компенсации из бюджетов всех уровней, а также от предприятия. На данный момент прорабатываются вопросы по обеспечению семей жильем. С родными горноспасателей, погибших при спасении шахтеров, ранее также встретился врио главы МЧС России Александр Чуприян.