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Татьяна Кравченко встретилась со сводной сестрой впервые за 60 лет

Общество
Татьяна Кравченко встретилась со сводной сестрой впервые за 60 лет
Кадр из фильма «Будем ждать, возвращайся»

Москва, 28 декабря. Знаменитая актриса театра и кино Татьяна Кравченко впервые за долгое время увиделась со сводной сестрой. Долгожданная встреча состоялась в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

Артистка в подростковом возрасте узнала, что ее отец Эдуард — не родной ей. Как оказалось, знаменитость появилась на свет после связи матери с женатым мужчиной. У биологического отца Кравченко уже было три дочери. Когда он узнал о появлении еще одной наследницы, то не пришел в восторг. Спустя три месяца после появления малышки на свет мужчина умер, так и не пожелав увидеть новорожденную дочку.

Сестры знали о существовании друг друга, но никто из них так и не решался встретиться. Звезда «Сватов» была убеждена, что ее появление нарушит семейную идиллию и не претендовала на общение. Ведущий шоу Андрей Малахов устроил для артистки сюрприз, пригласив ее родственницу Александру в студию. Женщины, увидев друг друга, разрыдались и крепко обнялись. Мать Татьяны заметила, что Кравченко и ее сводная сестра очень похожи.

Татьяна Кравченко встретилась со сводной сестрой впервые за 60 лет
Кадр из фильма «Сваты» /

Накануне состоялась российская премьера сериала «Сваты». Украинские зрители увидели эпизод седьмого сезона на неделю раньше. Продолжение комедийного сериала ждали шесть лет. Длительные съемки были связаны с обострением ситуации на Украине и пандемией коронавируса.

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Все новости / Общество / Татьяна Кравченко встретилась со сводной сестрой впервые за 60 лет
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