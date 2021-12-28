Татьяна Кравченко встретилась со сводной сестрой впервые за 60 лет

Москва, 28 декабря. Знаменитая актриса театра и кино Татьяна Кравченко впервые за долгое время увиделась со сводной сестрой. Долгожданная встреча состоялась в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

Артистка в подростковом возрасте узнала, что ее отец Эдуард — не родной ей. Как оказалось, знаменитость появилась на свет после связи матери с женатым мужчиной. У биологического отца Кравченко уже было три дочери. Когда он узнал о появлении еще одной наследницы, то не пришел в восторг. Спустя три месяца после появления малышки на свет мужчина умер, так и не пожелав увидеть новорожденную дочку.

Сестры знали о существовании друг друга, но никто из них так и не решался встретиться. Звезда «Сватов» была убеждена, что ее появление нарушит семейную идиллию и не претендовала на общение. Ведущий шоу Андрей Малахов устроил для артистки сюрприз, пригласив ее родственницу Александру в студию. Женщины, увидев друг друга, разрыдались и крепко обнялись. Мать Татьяны заметила, что Кравченко и ее сводная сестра очень похожи.

Кадр из фильма «Сваты» /

Накануне состоялась российская премьера сериала «Сваты». Украинские зрители увидели эпизод седьмого сезона на неделю раньше. Продолжение комедийного сериала ждали шесть лет. Длительные съемки были связаны с обострением ситуации на Украине и пандемией коронавируса.