Пенсии в России с 1 января 2022 года вырастут минимум на 1000 рублей

Москва, 28 декабря. Правительство России в следующем году пересчитает все виды страховых пенсий. Об этом сообщила зампред Комитета по социальной политике Совфеда Елена Бибикова.

Парламентарий уточнила, что после перерасчета выплат, пенсии в среднем повысятся не менее чем на 1000 рублей. Однако этот показатель может измениться из-за инфляции по итогам 2021 года, пишет PRIMPRESS

«В наcтоящее время индексация пенсий с 2022 года запланирована на уровне 5,9 %. Но в ближайшее время этот показатель может измениться, поскольку его могут скорректировать с учетом инфляции по итогам текущего года», – пояснила сенатор.

Ранее заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева сообщила, что некоторые россияне в конце текущего года получат «сверхпенсию». В частности большую сумму получат граждане, которым начисляют выплату в начале месяца.