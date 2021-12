Постоянный стресс повышает риск инсульта на 22%

Вашингтон, 28 декабря. Регулярный стресс увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, возникновения инфаркта и инсульта выше на целых 30%, 24% и 22% соответственно, сообщает издание Eat This, Not That.

К такому выводу пришли ученые после исследования, которое продлилось примерно десять лет. Во время него специалисты анализировали состояние здоровья 118 706 взрослых, проживавших в 21 разных странах, средний возраст испытуемого составлял 50 лет.

Из всего числа участников к группе тех, кто находился в состоянии сильного стресса, были отнесены 7,3%. При этом 18,4% участников сообщили об умеренном стрессе, 29,4% испытывали слабый стресс, а у 44% не было стресса. На протяжении десятилетнего периода отслеживания среди участников было зарегистрировано в общей сложности 5934 сердечно-сосудистых события. Речь идет об инфаркте миокарда, инсульте или сердечной недостаточности.

Некоторые категории людей находятся в группе риска после выздоровления от COVID-19, рассказал недавно иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков.