Психолог Снегуров: учебу девятилетней Тепляковой в МГУ можно остановить в крайнем случае

Москва, 28 декабря. Предложение о прекращении учебы девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ может привести к радикальной реакции отца девочки. К подобным мерам следует прибегать в крайнем случае, заявил психолог Александр Снегуров.

Инициатива прекратить «опасный эксперимент» над девятилетней студенткой психологического факультета поступила от члена Совета по правам человека Александра Асмолова. Но такое предложение рискует столкнуться с радикально настроенным отцом Алисы Евгением Тепляковым, пишет Lenta.ru.

«Не надо его подпитывать предложениями подобного свойства. Надо действовать сглажено и с психологической выдержкой, но при этом видя красные линии. И если расставание с вузом произойдет, то только в случае радикальных действий отца, нарушающего норму. Или при устойчивом желании девочки уйти», — уточнил Снегуров.

Отец девочки-вундеркинда Евгений Тепляков уже высказался о предложении члена СПЧ Александра Асмолова. По его словам, чиновник не имеет права делать подобные заявления по поводу юной студентки МГУ.