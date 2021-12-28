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Чернокожая плюс-сайз актриса сыграла Белль в спектакле «Красавица и Чудовище»

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 07:47
Общество
Чернокожая плюс-сайз актриса сыграла Белль в спектакле «Красавица и Чудовище»
Prt Scr youtube.com  /  olney theatre

Вашингтон, 28 декабря. Главную женскую роль в новой постановке «Красавица и Чудовище» в США сыграла чернокожая плюс-сайз квир-модель Джейд Джонс.

Спектакль был показан с подмостков прогрессивного театрального центра Олни в штате Мэриленд, а режиссером выступила Марсия Милгром Додж. Общественность восприняла новинку благосклонно, в СМИ назвали ее большим прорывом и «победой над стереотипами».

«В истории Disney еще не было Белль, которая выглядела как я… Это просто мечта!», — заявила исполнительница главной роли.

Режиссер пояснила, что таким выбором она хотела сломать стереотипы о принцессах, пойти против правил и придать старому произведению новое звучание.

Пока новые имена в кинематографе загораются, старые уходят в прошлое. Звезда «Сияния» и многих других голливудских фильмов Джек Николсон испытывает проблемы с ментальным здоровьем. Приближенный к актеру источник сообщил, что знаменитость страдает от деменции и доживает «печальные дни».

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