Чернокожая плюс-сайз актриса сыграла Белль в спектакле «Красавица и Чудовище»

Вашингтон, 28 декабря. Главную женскую роль в новой постановке «Красавица и Чудовище» в США сыграла чернокожая плюс-сайз квир-модель Джейд Джонс.

Спектакль был показан с подмостков прогрессивного театрального центра Олни в штате Мэриленд, а режиссером выступила Марсия Милгром Додж. Общественность восприняла новинку благосклонно, в СМИ назвали ее большим прорывом и «победой над стереотипами».

«В истории Disney еще не было Белль, которая выглядела как я… Это просто мечта!», — заявила исполнительница главной роли.

Режиссер пояснила, что таким выбором она хотела сломать стереотипы о принцессах, пойти против правил и придать старому произведению новое звучание.

Пока новые имена в кинематографе загораются, старые уходят в прошлое. Звезда «Сияния» и многих других голливудских фильмов Джек Николсон испытывает проблемы с ментальным здоровьем. Приближенный к актеру источник сообщил, что знаменитость страдает от деменции и доживает «печальные дни».