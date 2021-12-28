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Единственный выживший пассажир разбившегося в Удмуртии Ми-2 находится в тяжелом состоянии

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 08:01
Происшествия
Единственный выживший пассажир разбившегося в Удмуртии Ми-2 находится в тяжелом состоянии
НА &quot;Харьков&quot;  /  Степан Яцко

 

Ижевск, 28 декабря. Состояние второго члена экипажа вертолета Ми-2, потерпевшего крушение в Удмуртской Республике, оценивается врачами как тяжелое. Соответствующее заявление сделали в правительстве республики, отметив, что мужчина находится в сознании.

Единственный выживший при крушении вертолета был госпитализирован в Первую республиканскую клиническую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Ми-2 рухнул в 80 км от Ижевска, около населенного пункта Чайковский. Поиски вертолета и двух членов экипажа длились примерно десять часов. К поисковым работам привлекались порядка 300 человек и 80 единиц техники.

Когда воздушное средство удалось найти, 35-летний пилот находился без сознания. Медики приступили к помощи пострадавшему, однако спасти его не удалось.

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