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Театральная байка: Миронов замер после шуточной выходки Ширвиндта на гастролях

Общество
Театральная байка: Миронов замер после шуточной выходки Ширвиндта на гастролях
Кадр из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро»

Москва, 28 декабря. Актер Александр Ширвиндт несколько раз пытался разыграть своего коллегу Андрея Миронова на сцене. Но тому всегда удавалось выпутаться из сложных ситуаций. Однажды нестандартная шутка привела к тому, что кинозвезда смог сказать только одну фразу.

Марина Веринчук, автор канала на «Яндекс. Дзен», вспомнила театральную байку, связанную с именитыми артистами. Ширвиндт, несмотря на неудачные попытки расколоть приятеля, продолжал придумывать варианты, которые бы удивили Миронова. Однажды он решил задействовать для своей авантюры актера Игоря Квашу.

На гастролях Театра сатиры Ширвиндт уговорил Квашу, который тоже давал спектакли в том городе, заменить его в спектакле. К счастью, у Ширвиндта была незначительная роль. Кваша согласился, выучил текст и вышел вместо Ширвиндта.

Шуточная выходка удалась на славу. Увидев подмену, Миронов на некоторое время замер. Он стал оценивать нового партнера, а потом вымолвил только одну фразу.

«Ба, кого я вижу», — воскликнул Миронов и продолжил играть.

Андрея Миронова не стало в 1987 году. Ему было 46 лет. Артисту стало плохо во время спектакля. Врачи до последнего боролись за жизнь звезды, но все оказалось безрезультативно.

Недавно Ширвиндт вспомнил историю, которая произошла в его театральном прошлом. Он с горечью рассказал, что ради поднятия своего авторитета уволил актера Валерий Гаркалина из Театра сатиры.

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