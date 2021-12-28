Аргентина отметила превосходство вакцины «Спутник V» над американскими аналогами

Буэнос-Айрес, 28 декабря. Вакцина от коронавируса российского производства «Спутник V» имеет ряд преимуществ, благодаря которым она существенно превосходит препарат компании Pfizer. Об этом рассказала аргентинский эпидемиолог Габриэла Пиовано, чьи слова приводит Perfil.

Худшей вакциной является Pfizer из-за строгих требований к транспортировке и хранению. Еще одним недостатком специалист назвала срок введения бустерной дозы лекарства, который составляет три месяца после второй прививки.

«США и Европа без "Спутника V" лишили своих граждан очень хорошей вакцины», — считает Пиовано.

Аргентина намерена запустить собственное производство вакцины «Спутник V». В планах страны ежемесячно выпускать не менее пяти млн вакцин и расширить объемы до 500 млн в год.

Недавно очередная партия российской вакцины была доставлена в Гватемалу. Страна получила 1 млн доз «Спутника V».