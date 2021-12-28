Профессор МГУ Асмолов рассказал о способностях отца девятилетней студентки Тепляковой

Москва, 28 декабря. Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ имени Ломоносова Евгений Тепляков во время учебы занимался научной работой. Об этом рассказал член СПЧ, заведующий кафедрой психологии личности психфака МГУ, доктор психологических наук Александр Асмолов.

Родитель одаренной девочки Алисы Тепляковой тоже получал психологическое образование. Преподаватели отмечали его способности и интересный подход к разработке проблем. Однако Асмолов не стал называть мужчину вундеркиндом, передает Lenta.ru.

«Но Евгений Тепляков считает своих детей одаренными. Для родителя это позиция, которая чаще всего является позитивной», — отметил профессор.

Родители Алисы Тепляковой «конструируют ребенка и его развитие по образу и подобию мечты». Асмолов полагает, что такой подход может навредить психике девочки.

Профессор МГИМО Юрий Вяземский ранее заявил, что девятилетнюю девочку, поступившую в МГУ, лишили детства. Он предполагает, что у Алисы Тепляковой может не хватить сил на учебу в университете.