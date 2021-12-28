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МИД России сообщил о работе над уменьшением доли доллара в мире

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 07:18
Экономика
МИД России сообщил о работе над уменьшением доли доллара в мире
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 декабря. Москва и партнеры продолжают работу над тем, чтобы снизить долю американской национальной валюты при международных сделках. Об этом рассказал глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Ключевым элементом работы экономических отделов МИД РФ является сокращение использования доллара в российских международных резервах. Кроме того, с рядом государств уже проводятся сделки с использованием национальных валют, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем работать в обычном режиме, работаем с нашими партнерами над тем, чтобы снижать долю доллара в международных расчетах. С некоторыми странами мы уже реально переходим на взаиморасчеты в национальных валютах», — сообщил Биричевский.

Также экономические департаменты МИД работают над обеспечением надежных и защищенных каналов обмена финансовыми данными. Внешнеполитическое ведомство смещает внимание на альтернативные американскому рынку площадки.

Ранее Биричевский оценил возможность отключения России от банковской системы SWIFT. Дипломат уверен, что реальных предпосылок для этого на сегодняшний день нет.

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