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Израиль разбомбил сирийский порт вблизи российской авиабазы Хмеймим

Происшествия
Израиль разбомбил сирийский порт вблизи российской авиабазы Хмеймим
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Латакия, 28 декабря. Авиация ЦАХАЛ нанесла удар по сирийскому порту Латакия, который находится около российской авиабазы Хмеймим. Такую информацию привели на Государственном телевидении САР.

В месте падения ракет произошел пожар, инфраструктуре нанесен серьезный материальный ущерб. Журналисты сообщили, что для отражения атаки сирийские военные применили системы ПВО.

«Сегодня около 3:21 (4:21 по Москве — Прим. ФАН) израильский враг совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от города Латакия, нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту в Латакии», — следует из сообщения телеканала.

Информации о жертвах среди солдат и мирного населения не приводилось. Неизвестно также, сколько ракет было выпущено с территории Израиля.

Неделей ранее саудовские ПВО перехватили три дрона-камикадзе йеменских хуситов. БПЛА были начинены взрывчаткой и летели в сторону Абха и Джизана.

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хмеймим авиаудар цахал израиль и сирия
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