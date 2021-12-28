Израиль разбомбил сирийский порт вблизи российской авиабазы Хмеймим

Латакия, 28 декабря. Авиация ЦАХАЛ нанесла удар по сирийскому порту Латакия, который находится около российской авиабазы Хмеймим. Такую информацию привели на Государственном телевидении САР.

В месте падения ракет произошел пожар, инфраструктуре нанесен серьезный материальный ущерб. Журналисты сообщили, что для отражения атаки сирийские военные применили системы ПВО.

«Сегодня около 3:21 (4:21 по Москве — Прим. ФАН) израильский враг совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от города Латакия, нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту в Латакии», — следует из сообщения телеканала.

Информации о жертвах среди солдат и мирного населения не приводилось. Неизвестно также, сколько ракет было выпущено с территории Израиля.

Неделей ранее саудовские ПВО перехватили три дрона-камикадзе йеменских хуситов. БПЛА были начинены взрывчаткой и летели в сторону Абха и Джизана.