Лондон, 28 декабря. Российская сторона заявила о возможном повторении кубинского ракетного кризиса на территории Украины. Это произойдет при отказе Запада выполнять требования безопасности. Новость оценили читатели Daily Mail.

Требования безопасности, которые были предложены Россией, гарантируют спокойную обстановку в европейских странах и нерасширение НАТО на восток. Именно благодаря этой инициативе можно предотвратить нарастание кризиса на Западе, пишут авторы Daily Mail.

Мнение читателей по этому поводу было практически идентичным. Одни комментаторы призвали перестать делать из российского лидера Владимира Путина «пугало», чтобы держать в страхе Европу, другие же назвали президента самым мудрым правителем в мире.

«В чем, в чем, а тут Путин прав. Вспомните распад СССР и его сделку с НАТО. Это Альянс нарушил свои обязательства», — отметил один из авторов.

«Путин всего лишь поступает как США. Он не требует от НАТО ничего сверх действующего соглашения», — констатировал второй.

«Путин не виноват. Если посмотрите на события вокруг той же Украины, это целиком и полностью вина идиотов из Вашингтона. Россия не хочет вторгаться на Украину, но США просто мечтают, чтобы Россия так и сделала», — добавил третий.

Другие отметили, что Вашингтон любит нагнетать внешнеполитическую обстановку, чтобы отвлечь внимание населения он внутренних проблем. По их словам, США замешаны почти во всех конфликтах, начиная со Второй мировой войны.

Недавно стало известно, что переговоры в формате Россия — НАТО пройдут 12 января. Саммит будет посвящен обсуждению российских предложений по гарантиям безопасности, включая нерасширение Альянса.