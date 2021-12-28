Sabah: пенсионеры из мегаполисов страдают деменцией чаще жителей пригородов

Копенгаген, 28 декабря. Риск «заработать» когнитивные расстройства к старости наиболее высок у жителей мегаполисов. Люди, которые отдали предпочтение тихим поселкам и пригородам напротив, меньше подвержены риску деменции. К такому выводу пришли датские ученые.

Эксперты изучили истории болезней примерно 106 тысяч пациентов, страдающих деменцией, в том числе и людей старше 60 лет. Оказалось, что жизнь в районах с интенсивным шумом автомобильного или железнодорожного транспорта сильно повышает риски (27%) развития деменции и болезни Альцгеймера, пишет Sabah.

Транспортный шум, по мнению ученых, вызывает повышенный риск сосудистой деменции — одного из видов слабоумия, вызванного снижением кровоснабжения головного мозга из-за образования бляшек в артериях. Шум провоцирует проблемы со сном, а постоянный недосып вызывает стресс, который отрицательно сказывается на здоровье головного мозга.

Ранее британские врачи пришли к выводу, что низкокалорийные напитки с заменителями сахара могут повышать риск развития инсульта и слабоумия. Чтобы в преклонном возрасте избежать деменции, эксперты рекомендуют отказаться от вредных привычек и перейти на здоровое питание.