Фуры могут не успеть доставить россиянам новогодние подарки из-за коллапса на границе с КНР

Пекин, 28 декабря. Большая очередь из фур образовалась на российско-китайской границе из-за закрытия четырех пунктов пропуска. Многие грузовики не успеют вовремя доставить россиянам товары, среди которых и новогодние подарки.

Более тысячи фур собрались у единственной открытой точки Суйфыньхэ, чтобы пересечь границу и попасть на территорию России. В день это удается сделать всего одной-двум машинам. Остальные грузовики вынуждены неделями стоять на дороге, передают «Известия».

Пропускные пункты закрыли из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Возобновить их работу могут только в 20-х числах января 2022 года. Больнее всего эта ситуация ударила по небольшим компаниям, которые не имеют возможность закупать товары впрок и доставлять их альтернативными способами. Для сравнения крупные игроки используют самолеты, водные суда или поезда.

Аналогичная ситуация наблюдалась и перед летними каникулами. Так, очередь из грузовых машин растянулась на границе Приморья и Китая. Через КПП не могли проехать около 500 грузовиков.