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Поклонники заподозрили, что виной перекошенного лица Пугачевой стала пластика

Шоу-бизнес
Поклонники заподозрили, что виной перекошенного лица Пугачевой стала пластика
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 28 декабря. Знаменитая певица Алла Пугачева удивила поклонников внешним видом — у артистки было перекошено лицо. Фанаты считают, что виной тому злоупотребление пластическими операциями.

Артистка не скрывает, что прибегала к помощи специалистов, которые омолодили ее. Однако, что именно делала со своим лицом знаменитость, остается только гадать. Новое фото 72-летней артистки заставило интернет-пользователей впасть в ступор.

На снимке звезда сцены позирует в черном наряде, поверх которого накинута белая шуба. Знаменитость стоит возле елки и наслаждается новогодним настроением. Пользователи обратили внимание на странный внешний вид Примадонны. Они считают, что пластика стала причиной того, что у нее появились серьезные проблемы с лицом.

Примадонна вместе со своим супругом Максимом Галкиным устроила новогодний вечер для детей Гарри и Лизы и их одноклассников. Они закатили у себя пышную вечеринку, позвав аниматоров, которые развлекали детей, и новогодних героев. Завершилось веселье фейерверком.

Интересно, что не всем открыт доступ в обитель звезды советской и российской сцены. Известный телеведущий и журналист Отар Кушанашвили уже давно напрашивается в гости к звездной чете. Однако прийти к другу, Максиму Галкину, он не может из-за знаменитой певицы.

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фото пугачева соцсети
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