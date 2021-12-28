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Диалог между Россией и НАТО по гарантиям безопасности ожидается 12 января

Политика
Диалог между Россией и НАТО по гарантиям безопасности ожидается 12 января
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 28 декабря. Переговоры в формате Россия — НАТО пройдут 12 января. Такую информацию озвучили осведомленные источники в Белом доме.

Саммит будет посвящен обсуждению российских предложений по гарантиям безопасности, включая нерасширение Альянса. Инициативу провести переговоры 12 января выдвинул генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров также подтверждал готовность РФ принять участие в диалоге.

«Ожидается, что Россия и НАТО встретятся 12 января», — пишет агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.

Власти Швейцарии недавно заявили, что готовы предоставить площадку для проведения совещания. При этом представители МИД страны не комментировали конкретные события или запросы от сторон по причине конфиденциальности.

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