Российским семьям могут разрешить тратить маткапитал на дорогостоящее лечение

Москва, 28 декабря. Члены семьи должны иметь право на использование материнского капитала для оплаты реабилитационных процедур и дорогостоящего лечения, не входящего в рамки ОМС. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец.

Соответствующее письмо омбудсмен отправила на имя министра труда и социальной защиты, а также министра здравоохранения. Отмечается, что правом на использование средств следует наделить лишь одного члена семьи до установления статуса «ребенок-инвалид», передает RT.

«В силу тех или иных причин семья сталкивается с неожиданно установленным ребенку сложным диагнозом либо частичной/полной утратой здоровья вследствие несчастного случая или дорожно-транспортного происшествия, что зачастую до момента установления инвалидности требует от родителей значительных финансовых затрат», — объяснила Волынец.

По мнению омбудсмена, такая мера будет полностью соответствовать интересам детей. Кроме того, это станет дополнительной мерой финансовой поддержки российских семей.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил еще один вариант использования материнского капитала. По его мнению, за счет этих средств необходимо предоставить возможность устройства детей в частные сады.