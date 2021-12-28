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Дочь Марка Захарова подала в суд на продюсеров театра «Ленком»

Общество
Дочь Марка Захарова подала в суд на продюсеров театра «Ленком»
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 28 декабря. Театр «Ленком» получил два иска от дочери Марка Захарова Александры. Она собирается разобраться, почему права на спектакли знаменитого режиссера оказались у индивидуального предпринимателя Валерия Янкловича.

Актриса подготовила сразу два иска в адрес театра. По ее словам, права на спектакли Захарова должны принадлежать ей, как законной наследнице. Кроме того, она обвинила директора Марка Варшавера в захвате и уничтожении дела ее отца.

«Театр не имел права восстанавливать спектакль "Поминальная молитва" без моего согласия… Сейчас у меня лежат два исковых заявления (связанные с защитой интеллектуальной собственности) в Мещанском и Тверском суде», — рассказала актриса.

Варшавер в ответ на это заявление сказал, что Янклович оплачивает новые спектакли. При этом деньги, которые выделяют городские власти и вырученные от продажи билетов идут на ремонт, оборудование и зарплаты.

«И уже 17 лет мы не тратим ни копейки на новые постановки. Их, как я уже сказал, оплачивают наши продюсеры, которые получают определенный процент от проката. Но основной доход, разумеется, достается театру», — рассказал Варшавер в интервью сайту KP.RU.

Директор театра добавил, что всегда уважал своего друга Захарова. И поэтому его права как автора всегда были защищены. По его словам, Александра имеет на руках все договоры и получает как наследница авторские отчисления. Он также подтвердил, что готов озвучить эту позицию в суде.

Захарова не согласна с заявлением о дружеских отношениях между знаменитостями. По ее словам, отец являлся абсолютно противоположным Варшаверу человеком, и они никогда не ладили.

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театр ленком марк захаров
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