Представители России и ОБСЕ обсудят гарантии безопасности 13 января

Москва, 28 декабря. Представители России и ОБСЕ планируют провести саммит 13 января. На встрече они обсудят предлагаемые РФ гарантии безопасности, передает агентство «Франс Пресс».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что соответствующий вопрос будет вынесен на площадку ОБСЕ. Проекты договора включают в себя, в частности, гарантии нерасширения Альянса за счет республик бывшего СССР. Отдельная встреча между представителями России и США пройдет 10 января.

«Россия и региональный орган безопасности ОБСЕ, в который входят США, встретятся 13 января», — говорится в сообщении агентства.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не будет терпеть «бесконечные переговоры» и попытки США оттянуть договор. Об этом он сообщил в интервью «Соловьев LIVE».