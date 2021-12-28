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Москва и Вашингтон проведут переговоры по украинской проблеме 10 января

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 06:10
Политика
Москва и Вашингтон проведут переговоры по украинской проблеме 10 января
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 28 декабря. Россия и США обсудят контроль над вооружением и ситуацию на Украине 10 января. Об этом пишет информационное агентство France Press со ссылкой на источник в Белом доме.

Министерство иностранных дел России 17 декабря обнародовало проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы представителям Запада для ознакомления. Основным его положением является недопущение расширения НАТО на восток, включая территорию Украины.

«США и РФ проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января», — говорится в сообщении.

Если США отвергнут эти предложения и не предложат адекватных альтернатив, Россия оставляет за собой право на ответные действия. Об этом говорил президент России Владимир Путин на традиционной ежегодной пресс-конференции.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон ознакомился с текстом документа по гарантиям безопасности. Дипломат подчеркнул, что предложения России также изучила Украина и некоторые члены НАТО.

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контроль над вооружением россия и сша ситуация на украине
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