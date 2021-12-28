«СберАвто»: Lada стала самой популярной маркой среди россиян в 2021 году

Москва, 28 декабря. Машины марки Lada стали самыми популярными среди россиян в текущем году. Об этом свидетельствуют данные аналитического исследования «СберАвто».

Также среди самых популярных автомобилей оказались японские и корейские марки. В частности, наиболее востребованными стали машины Hyundai и KIA, пишет РИА Новости.

«Самой востребованной маркой остается Lada (ей отдали предпочтение 15% покупателей), а ее наиболее популярными моделями стали Granta, Vesta и Kalina. Далее расположились марки Hyundai с моделями Solaris и Creta, а также KIA с бестселлерами Rio, Sportage и Ceed», — указали в «СберАвто».

Самыми популярными моделями стали Hyundai Solaris, Lada Granta, KIA Rio, Ford Focus а также Volkswagen Polo. Согласно данным исследования, порядка 20 процентов всех заключенных договоров купли-продажи приходятся на японские марки, 19 — на корейские, 17 — на российские.

Недавно Европейская ассоциация автопроизводителей сообщила, что доля российских автомобилей в ЕС существенно увеличилась за ноябрь 2021 года. В частности, на территории Евросоюза было продано в полтора раза больше отечественных машин, чем за аналогичный период 2020 года.