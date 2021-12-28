Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 06:40
06:36
Политика
Диалог между Россией и НАТО по гарантиям безопасности ожидается 12 января
06:32
Происшествия
Автомобиль OZON «вылетел» с трассы после аварии у проходной завода «Звезда» в Петербурге
06:32
Общество
Российским семьям могут разрешить тратить маткапитал на дорогостоящее лечение
06:26
Общество
Дочь Марка Захарова подала в суд на продюсеров театра «Ленком»
06:11
Политика
Представители России и ОБСЕ обсудят гарантии безопасности 13 января
06:00
Экономика
Защитить россиян и вернуть стране статус: ЦБ объявил войну нелегальным онлайн-казино и букмекерам
05:57
Политика
Москва и Вашингтон проведут переговоры по украинской проблеме 10 января
05:57
Общество
«СберАвто»: Lada стала самой популярной маркой среди россиян в 2021 году
05:47
Общество
Писатель Антоновский: виртуозы-австрийцы «технично слили» Гитлера после Второй мировой войны
05:42
Политика
МИД России: желание США ограничить конвертацию рубля находится в разряде фантастики
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Писатель Антоновский: виртуозы-австрийцы «технично слили» Гитлера после Второй мировой войны

Общество
Писатель Антоновский: виртуозы-австрийцы «технично слили» Гитлера после Второй мировой войны
history.com

Москва, 28 декабря. Многие уверены, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер являлся немцем по национальности, однако это не так. Писатель Роман Антоновский напомнил о корнях человека-трагедии XX века.

По его словам, Гитлер является урожденным австрийцем. Кроме того в состав Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) в Австрии входило около 17% местного населения. Представители этой страны также числились и в рядах сотрудников концлагерей. Доля австрийцев в карательных подразделениях СС составляла 40%. В связи с этим писатель уверен, что Австрия и Германия должны примерно поровну поделить между собой ответственность за события Второй мировой войны.

«Абсолютными виртуозами в замалчивании национальности являются, конечно, австрийцы. Так технично "слить" Гитлера, что все его считают немцем, — это надо постараться», — написал Антоновский.

Стоит отметить, что нынешний президент Австрии Александр Ван дер Беллен не отрицает темного прошлого своей страны. На выступлении в честь 80-летия аншлюса он заявил, что «австрийцы были не только жертвами, но и исполнителями преступлений».

Журналист Андрей Коц в своей недавней статье напомнил об одном из важных сражений, переломивших ход Второй мировой войны. Речь идет об отправной точке контрнаступления российских войск на гитлеровскую Германию, а именно о битве за Москву.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Писатель Антоновский: виртуозы-австрийцы «технично слили» Гитлера после Второй мировой войны
австрия вторая мировая война гитлер национальность
Комментировать