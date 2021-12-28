Москва, 28 декабря. Многие уверены, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер являлся немцем по национальности, однако это не так. Писатель Роман Антоновский напомнил о корнях человека-трагедии XX века.

По его словам, Гитлер является урожденным австрийцем. Кроме того в состав Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) в Австрии входило около 17% местного населения. Представители этой страны также числились и в рядах сотрудников концлагерей. Доля австрийцев в карательных подразделениях СС составляла 40%. В связи с этим писатель уверен, что Австрия и Германия должны примерно поровну поделить между собой ответственность за события Второй мировой войны.

«Абсолютными виртуозами в замалчивании национальности являются, конечно, австрийцы. Так технично "слить" Гитлера, что все его считают немцем, — это надо постараться», — написал Антоновский.

Стоит отметить, что нынешний президент Австрии Александр Ван дер Беллен не отрицает темного прошлого своей страны. На выступлении в честь 80-летия аншлюса он заявил, что «австрийцы были не только жертвами, но и исполнителями преступлений».

Журналист Андрей Коц в своей недавней статье напомнил об одном из важных сражений, переломивших ход Второй мировой войны. Речь идет об отправной точке контрнаступления российских войск на гитлеровскую Германию, а именно о битве за Москву.