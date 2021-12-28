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МИД России: желание США ограничить конвертацию рубля находится в разряде фантастики
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МИД России: желание США ограничить конвертацию рубля находится в разряде фантастики

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 05:42
Политика
МИД России: желание США ограничить конвертацию рубля находится в разряде фантастики
pixabay.com

Москва, 28 декабря. США не смогут ограничить конвертацию рубля как национальной валюты и сделать его «деревянным». Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Такие меры специалист назвал крайне «экзотическими». Подобный опыт никогда не использовался, и его реализация является настоящей «фантастикой», передает РИА Новости.

«Можно, конечно, попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что в общем-то часто бывает», — допустил дипломат.

Недавно в иностранных СМИ появились сведения, что против РФ обсуждается ряд санкций. Одно из ограничений — отключение России от SWIFT. Также США рассматривают возможность введения санкций, которые могут ограничить способность РФ конвертировать рубль в другие иностранные валюты.

При этом, по словам многих экспертов, зарубежные страны утратили рычаги давления на Россию. Санкции показали свою несостоятельность и расчет Запада не оправдался.

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сша рубль валюта
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