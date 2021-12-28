Политолог Джангиров: влезающий в разговор не по теме Зеленский начал надоедать Западу

Киев, 28 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский, выпрашивающий членство в НАТО, начал мешать Западу наладить отношения с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил политический эксперт Дмитрий Джангиров.

Украинский лидер уже неоднократно интересовался, когда получит желанное членство в НАТО. Каждый раз ему в дипломатической форме объясняли, что точные даты назвать пока нельзя, «неплохо было бы угомониться». В сложившейся ситуации Альянсу вообще не выгодно удовлетворять этот запрос. Кроме того, в январе Запад должен провести с Россией переговоры, рассуждает политолог.

«В очередной раз, в преддверии встречи, где будут обсуждаться с российской стороны "красные линии", со стороны НАТО тоже будут выставлены вопросы угроз странам Балтии. Наверное, будет стоять вопрос космических вооружений, кибербезопасности. А наш мальчик влез не по теме. Это печально», — пояснил Джангиров.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров ранее заявил, что мечтам украинских политиков стать частью западного мира не суждено сбыться. Киев по целому ряду критериев не вписывается в военно-политический блок.